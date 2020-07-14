С третьей декады июля планируется начать обучение безработных граждан профессии «водитель троллейбуса», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в отделе обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, продолжительность обучения — 4 месяца. Занятия будут проходить в Минском государственном профессиональном лицее № 3 машиностроения (ул. Холмогорская, 63).

Приобрести новую квалификацию могут граждане, зарегистрированные в службе занятости Минска. Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации. Гарантируется дальнейшее трудоустройство в троллейбусные парки «Минсктранса».