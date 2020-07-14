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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ПРОЙДЕТ В БГУ
16:20 14.07.2020
Двухдневная международная научно-практическая конференция «Непрерывное ориентированное образование в области математики и естественных наук: состояние, развитие, перспективы» стартует 15 июля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в универсиете, участниками конференции, которая пройдет в онлайн-формате на платформе Пруфми, станут около 60 ученых, преподавателей вузов, учителей математики и естественных наук из Беларуси, России и Болгарии.
Состоится работа шести секций: «Развитие сотрудничества в новых условиях», «Сочетание основного и дополнительного обучения и системы интеллектуальных мероприятий», «Сочетание классического и дистанционного (on-line/off-line) обучения», «Общая методика и методология в новых условиях», «От младшей школы к средней (и старшей)», «Психолого-педагогическое и воспитательное сопровождение».
В рамках научного онлайн-мероприятия участники обсудят вопросы и представят свои предложения по развитию и сочетанию различных форм и направлений дополнительного образования в области математики и естественных наук в современных условиях.
По итогам двухдневной работы планируется издание электронного сборника материалов участников конференции.
Организатором конференции выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.
С программой можно ознакомиться на сайте БГУ.
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