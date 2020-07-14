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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 0,3%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,8%
16:03 14.07.2020
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,3%, с декабрем 2019 г. – 103,8%, к январю-июню 2019 года – 105,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июне подешевели по сравнению с маем на 0,5 процентных пункта, с начала года – подорожали на 3,8%, в январе-июне текущего года к январю-июне 2019 года – на 4,6%.
Цены на услуги в июне подросли по сравнению с маем на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 4,5%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,0%.
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