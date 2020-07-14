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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ 16 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:52 14.07.2020
16 июля 2020 года пройдет прямая телефонная линия с первым заместителем начальника Гомельской таможни Сергеем Якутой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, звонить можно будет с 11.00 до 12.00 по телефону 79-21-21.
Отметим, что Сергей Якута отвечает за организацию работы по созданию условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу; проведение и совершенствование таможенного контроля и совершение таможенных операций; реализацию мер нетарифного регулирования, мер экспортного контроля; организацию работы по соблюдению законодательства лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела в регионе деятельности Гомельской таможни.
Кроме того, в его компетенции находится также организация в пунктах пропуска автомобильного контроля (включая транспортный и весогабаритный), санитарно-карантинного контроля в пределах полномочий, установленных законодательством Беларуси, Евразийского экономического союза и таможенных органов.
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