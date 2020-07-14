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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,4%
15:21 14.07.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 102,4%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 100,6% и 103,7%, промежуточные товары – соответственно 100,4% и 103%, потребительские товары – соответственно 99,9% и 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 97,6%, с декабрём 2019 г. – 98,9%, в том числе в растениеводстве – соответственно 93,4% и 89,9%, животноводстве – соответственно 98,8% и 101,6%.
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