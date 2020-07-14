|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НА 6%
14:34 14.07.2020
В первом полугодии 2020 г. Брестской таможней в бюджет республики перечислено таможенных и иных платежей на 6%, или на 18 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, в регионе деятельности таможни поток грузовых транспортных средств, следующих через границу, на польском направлении сохранился на уровне прошлого года, а на украинском - увеличился на 21%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2020
Курсы в банках
на 14.07.2020
Конвертация в банках
на 14.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте