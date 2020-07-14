В первом полугодии 2020 г. Брестской таможней в бюджет республики перечислено таможенных и иных платежей на 6%, или на 18 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, в регионе деятельности таможни поток грузовых транспортных средств, следующих через границу, на польском направлении сохранился на уровне прошлого года, а на украинском - увеличился на 21%.