РУП «Белпочта» напомнило порядок выплаты пенсий и пособий в отделениях почтовой связи Минска.

Согласно опубликованной на сайте предприятия информации, выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи столицы осуществляется ежемесячно с 5-го по 26-е число.

Выплата пенсий и пособий получателям осуществляется в любом объекте почтовой связи независимо от места жительства получателя в установленные графиком дни или после них до конца выплатного периода.

Неполученные пенсии и пособия в прошлом месяце включаются в дополнительные ведомости на текущий месяц: на 11-е число, если дата выплаты пенсии (пособия) установлена на первый выплатной период (с 5-го по 10-е число); на установленную графиком дату выплаты пенсии (пособия), если эта дата относится ко второму или третьему периоду.

С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями можно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно оформить через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154.