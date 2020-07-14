Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года выросло до 65,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65 тыс. 269 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 55 тыс. 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 155 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 144 тыс. 696 тестов.