|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 65,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ
13:53 14.07.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года выросло до 65,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65 тыс. 269 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 55 тыс. 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 155 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 144 тыс. 696 тестов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2020
Курсы в банках
на 14.07.2020
Конвертация в банках
на 14.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте