ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫПУСКАЮТ 90% ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 МИНУТ


13:15 14.07.2020

Гродненские таможенники выпускают 90% транзитных товаров менее чем за 10 минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, треть партий, помещаемых под процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» (в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий), что влияет на продолжительность оформления.

«Вместе с тем таможня успешно выполняет задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Сохраняется положительная динамика транзита: 90% таких товаров выпущено менее чем за 10 минут», - отметили в таможне.

При этом 65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Беларуси через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, следует в страны ЕАЭС.

Всего с начала года через пункты пропуска Гродненской таможни перевезено 16 млн тонн товаров, как на въезд, так и на выезд. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в этот период распределился практически поровну.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
валюта курс
EUR 2.7372
USD 2.4185
RUB 3.4172
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7372 -0.0063
USD 2.4185 -0.0115
RUB 3.4172 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7410 2.7480
USD 2.4200 2.4240
RUB 3.4020 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 80.2000 80.9000
USD/RUB 70.8000 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте