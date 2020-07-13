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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫПУСКАЮТ 90% ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 МИНУТ
13:15 14.07.2020
Гродненские таможенники выпускают 90% транзитных товаров менее чем за 10 минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, треть партий, помещаемых под процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» (в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий), что влияет на продолжительность оформления.
«Вместе с тем таможня успешно выполняет задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Сохраняется положительная динамика транзита: 90% таких товаров выпущено менее чем за 10 минут», - отметили в таможне.
При этом 65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Беларуси через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, следует в страны ЕАЭС.
Всего с начала года через пункты пропуска Гродненской таможни перевезено 16 млн тонн товаров, как на въезд, так и на выезд. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в этот период распределился практически поровну.
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