Гродненские таможенники выпускают 90% транзитных товаров менее чем за 10 минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, треть партий, помещаемых под процедуру таможенного транзита, относятся к категории «сложных грузов» (в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий), что влияет на продолжительность оформления.

«Вместе с тем таможня успешно выполняет задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Сохраняется положительная динамика транзита: 90% таких товаров выпущено менее чем за 10 минут», - отметили в таможне.

При этом 65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Беларуси через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, следует в страны ЕАЭС.

Всего с начала года через пункты пропуска Гродненской таможни перевезено 16 млн тонн товаров, как на въезд, так и на выезд. Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в этот период распределился практически поровну.