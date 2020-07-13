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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОЭЗ «БРЕМИНО-ОРША» И НАИП НАМЕТИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ
13:04 14.07.2020
Руководство Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) 10 июля встретилось с заместителем директора по коммерческим вопросам национального логистического оператора ООО «Бремино групп» (управляющая компания ОЭЗ «Бремино-Орша») Романом Соболевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе встречи обсуждены промышленно-логистические возможности и конкурентные преимущества особой экономической зоны в контексте привлечения прямых иностранных инвестиций и развития новых региональных цепочек добавленной стоимости.
Участники встречи наметили приоритетные направления совместной работы с потенциальными и действующими инвесторами на ближайшую перспективу.
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