Руководство Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) 10 июля встретилось с заместителем директора по коммерческим вопросам национального логистического оператора ООО «Бремино групп» (управляющая компания ОЭЗ «Бремино-Орша») Романом Соболевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе встречи обсуждены промышленно-логистические возможности и конкурентные преимущества особой экономической зоны в контексте привлечения прямых иностранных инвестиций и развития новых региональных цепочек добавленной стоимости.

Участники встречи наметили приоритетные направления совместной работы с потенциальными и действующими инвесторами на ближайшую перспективу.