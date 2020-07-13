ООО «Производственное объединение «Энергокомплект» заложило фундамент под новый цех, строительство которого дает старт реализации долгосрочной стратегии развития предприятия на период до 2035 года, пишет газета «Витебские вести».

Как пояснил главный инженер производственного объединения Сергей Красновский, общая площадь будущего цеха волочения и скрутки заготовок превысит 4,2 тыс. кв. м. Ввод его в эксплуатацию позволит не только нарастить производственные мощности, но и в перспективе освоить выпуск инновационной продукции. В частности, речь идет о развитии производства сигнально-блокировочных проводов и кабелей для подвижных составов, освоении выпуска автотранспортных проводов, опытную партию которых запускают на конвейер в сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ».

Это только часть тактических задач, ради решения которых возводится новый производственный корпус. А стратегическая цель «Энергокомплекта» — стать лидером в СНГ по объемам производства кабельных материалов, которые намечено нарастить до 110 тыс. т в год, увеличить продажи продукции более чем в 1,5 раза. При этом потребуется создать более 300 рабочих мест.

Сегодня «Энергокомплект» является лидером по производству кабельной продукции в Беларуси, занимает 3-е место по объемам переработки в странах СНГ, его изделия предпочитают в 20 странах мира. Основа успеха — постоянное развитие: строятся новые цеха, внедряется современное оборудование, осваиваются новые виды продукции и технологии ее производства. Сегодня «Энергокомплекту» уже тесно на существующих площадях, поэтому было решено заложить еще один цех на основной площадке предприятия по Московскому проспекту областного центра.