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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПУСТИЛ СПРАВОЧНИК «ИТ-АБИТУРИЕНТ-2020»
12:00 14.07.2020
Парк высоких технологий выпустил электронный справочник «ИТ-абитуриент-2020» в помощь желающим поступить в белорусские высшие учебные заведения и связать свое будущее с информационными технологиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в нем представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.
Каждый год в ИТ-отрасли появляются новые направления, специализации, технологии, и у тех, кто хочет в нее попасть, порой разбегаются глаза от разнообразия возможностей. Поэтому справочник также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий.
Справочник «ИТ-абитуриент-2020» позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний-резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас, и какие будут востребованы через 4 года.
В случае дополнительных вопросов можно обращаться в отдел образовательной деятельности администрации ПВТ по электронному адресу .
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