Парк высоких технологий выпустил электронный справочник «ИТ-абитуриент-2020» в помощь желающим поступить в белорусские высшие учебные заведения и связать свое будущее с информационными технологиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в нем представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

Каждый год в ИТ-отрасли появляются новые направления, специализации, технологии, и у тех, кто хочет в нее попасть, порой разбегаются глаза от разнообразия возможностей. Поэтому справочник также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий.

Справочник «ИТ-абитуриент-2020» позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний-резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас, и какие будут востребованы через 4 года.

В случае дополнительных вопросов можно обращаться в отдел образовательной деятельности администрации ПВТ по электронному адресу .