В первом полугодии 2020 года Светлогорский ЦКК реализовал более 134 тонн сульфатной беленой целлюлозы на 131,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», это на 85,7% больше, чем за 6 месяцев 2019 года

В настоящее время на Светлогорском ЦКК загружается продукция на экспорт в Китай. Это уже 9-й поезд в этом году. Отгрузка целлюлозы на китайский рынок железной дорогой - новое логистическое решение, которое Светлогорский ЦКК начал использовать с марта текущего года. Поездом с 41-м сорокафутовым контейнером одномоментно доставляется более 1 тысячи тонн целлюлозы в Китай за 16 суток.