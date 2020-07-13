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ЭКОНОМИКА РБ
СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РЕАЛИЗОВАЛ БОЛЕЕ 134 ТОНН СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА 131,7 МЛН РУБЛЕЙ
11:49 14.07.2020
В первом полугодии 2020 года Светлогорский ЦКК реализовал более 134 тонн сульфатной беленой целлюлозы на 131,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», это на 85,7% больше, чем за 6 месяцев 2019 года
В настоящее время на Светлогорском ЦКК загружается продукция на экспорт в Китай. Это уже 9-й поезд в этом году. Отгрузка целлюлозы на китайский рынок железной дорогой - новое логистическое решение, которое Светлогорский ЦКК начал использовать с марта текущего года. Поездом с 41-м сорокафутовым контейнером одномоментно доставляется более 1 тысячи тонн целлюлозы в Китай за 16 суток.
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