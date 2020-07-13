ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЮНЫХ ЭКОНОМИСТОВ СТАРТУЕТ 16 ИЮЛЯ В БГУ


10:58 14.07.2020

Летняя школа юных экономистов стартует 16 июля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется мероприятие с целью систематизации экономических знаний и повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников.

Преподавателями школы выступят студенты и магистранты экономического факультета БГУ. Темами занятий определены семейный бюджет и его распределение, финансовая безопасность, банковские вклады. Также слушатели научатся разрабатывать идею для успешного стартапа. Кроме того, молодые преподаватели расскажут об экономическом факультете, учебном процессе, специальностях, поделятся опытом студенческой жизни, помогут абитуриентам определиться с выбором профессии.

Всего запланировано четыре занятия, которые пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom по четвергам с 16.00 до 17.20. Обучение бесплатное.

К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11 классов.

Ознакомиться с программой и расписанием можно по ссылке.

Организатором выступает экономический факультет БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
валюта курс
EUR 2.7372
USD 2.4185
RUB 3.4172
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7372 -0.0063
USD 2.4185 -0.0115
RUB 3.4172 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7410 2.7480
USD 2.4200 2.4240
RUB 3.4020 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 80.2000 80.9000
USD/RUB 70.8000 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте