Летняя школа юных экономистов стартует 16 июля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется мероприятие с целью систематизации экономических знаний и повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников.

Преподавателями школы выступят студенты и магистранты экономического факультета БГУ. Темами занятий определены семейный бюджет и его распределение, финансовая безопасность, банковские вклады. Также слушатели научатся разрабатывать идею для успешного стартапа. Кроме того, молодые преподаватели расскажут об экономическом факультете, учебном процессе, специальностях, поделятся опытом студенческой жизни, помогут абитуриентам определиться с выбором профессии.

Всего запланировано четыре занятия, которые пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom по четвергам с 16.00 до 17.20. Обучение бесплатное.

К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11 классов.

Ознакомиться с программой и расписанием можно по ссылке.

Организатором выступает экономический факультет БГУ.