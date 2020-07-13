Потребительские цены в Витебской области в июне 2020 года выросли по сравнению с маем текущего года на 0,05 процентных пункта, с начала года – на 3,6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-июнь 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 4,7%.

Индекс цен на продовольственные товары в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 103,4%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года - 105,1%.

Непродовольственные товары в июне 2020 года подешевели по сравнению с маем на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,9%, за январь-июню 2020 года к январю-июню 2019 года – на 4,2%.

Цены на услуги в июне повысились по сравнению с маем на 0,7 процентных пункта, с начала года – на 4,4%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,2%.