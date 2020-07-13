Заместитель начальника Могилевской таможни Юрий Падрез 15 июля проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, вопросы можно будет задать с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (0222) 29-90-01