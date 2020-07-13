|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЕЖИ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
09:45 14.07.2020
15 июля - последний день приема заявок на участие в конкурсе среди молодежи на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности 2019-2020 учебного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, конкурс работ проводится в целях привлечения общественного внимания к вопросам интеллектуальной собственности в Беларуси; содействия формированию научного и кадрового потенциала республики для обеспечения эффективной правовой охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью.
Ознакомиться более подробно с тематикой и порядком предоставления конкурсных работ можно на сайте НЦИС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
Курсы в банках
на 14.07.2020
Конвертация в банках
на 14.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте