15 июля - последний день приема заявок на участие в конкурсе среди молодежи на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности 2019-2020 учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, конкурс работ проводится в целях привлечения общественного внимания к вопросам интеллектуальной собственности в Беларуси; содействия формированию научного и кадрового потенциала республики для обеспечения эффективной правовой охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью.

Ознакомиться более подробно с тематикой и порядком предоставления конкурсных работ можно на сайте НЦИС.