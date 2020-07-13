Компания «Омск Карбон Могилев» отправила белорусским ученым для исследования образцы выпущенной продукции.

Как сообщает СЭЗ «Могилев», ученым отправлены образцы техуглерода трех марок - N330, N339, N550 в соответствии с подписанным в октябре 2019 года соглашением о сотрудничестве с Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси.

Курирует сотрудничество между «Омск Карбон Могилев» и Институтом природопользования НАН Беларуси Научно-технический центр «Омсктехуглерод». Стороны осуществляют взаимодействие в сфере науки и инновационных разработок согласно дорожной карте развития сотрудничества. Реализация соглашения позволит исследовать новый для Беларуси продукт, найти новые направления использования технического углерода, в том числе нетрадиционные. В частности, речь идет о разработке и производстве комплексного биосорбционного препарата для рекультивации загрязненных почв.

Как отметил директор по технической политике «Омсктехуглерод» Евгений Галимский, компания «Омск Карбон Групп» уже имеет положительный опыт сотрудничества с научными учреждениями, в том числе по разработке материалов для специальных областей применения (от водоочистки до медицины), созданных на основе нашей продукции. Развитие в этом направлении будет только наращиваться.

«Сотрудничество с Институтом природопользования НАН Беларуси является одним из важных направлений работы Научно-технического центра компании. Совместные разработки позволят найти новые применения для нашей продукции в сфере экологии. Центром сегодня реализуется ряд значимых для компании проектов, направленных на разработку технологий создания новых марок продукции и улучшения ее качества, повышение эффективности производства», - рассказал Евгений Галимский.