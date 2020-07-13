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ЭКОНОМИКА РБ


В ИЮНЕ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛ 5,2% - НАЦБАНК


09:18 14.07.2020

В июне 2020 г. годовой прирост потребительских цен составил 5,2%. Об этом говорится в обзоре Нацбанка Беларуси.

В феврале годовая инфляция составила 4,4%, в марте – 4,9%, в апреле – 5,4%, мае – 4,9%. По отношению к маю потребительские цены в июне выросли на 0,19%.

В июне регулируемые государством цены не изменились и остались на уровне 6,7% (в мае – 6,7%, в апреле - 7,3%, в марте – 7,5%, в феврале – 7,4%). Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, остаются услуги высшего (18%) и среднего образования (14,6%), страхование личного автотранспорта – 15,9%, табачные изделия – 14,0%, услуги дошкольных учреждений (10,0%)

В то же время в Беларуси сезонные цены (на плодоовощную продукцию) в июне подскочили на 21,5% в годовом выражении (в мае – 11,5%, в апреле - 10,5%, в марте – 4,0%).

Среди товаров и услуг со свободными ценами по росту цен лидируют крупа и бобовые (рост на 13,4%), велосипеды и мотоциклы (рост на 11,1%), услуги пассажирского транспорта (рост на 10,7%), яйца куриные (рост на 10,5%) и услуги банков (рост на 9,4%).
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