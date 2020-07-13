В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 103,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 104,6% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 104,7%, потребительские товары – 100% и 101,9% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 98,7%, с декабрем 2019 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 95,6% и 97,8% соответственно, животноводстве – 99,5% и 102,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 104,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,2% и 103% соответственно, машины и оборудование – 98,4% и 104,5%, прочие работы и затраты – 100,9% и 108,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,4%, с декабрем 2019 г. – 105,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100%, с декабрем 2019 г. – 101%.