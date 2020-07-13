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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ СОКРАТИЛСЯ ДО 67 $/М2


17:45 13.07.2020

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю, с 6 по 13 июля 2020 года, снизился на 0,2% и составил 1391 $/м2.

Таким образом, цены опустились до уровня, на котором в последний раз находились в декабре прошлого года, пишет Realt.by.

На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,1% и составляет на данный момент 1324 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.

Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья в последний раз наблюдалась 16 недель назад. С наступлением лета темпы снижения в целом замедлились, но до полной остановки дело дошло лишь однажды.

На минувшей неделе 4,6% продавцов решились на снижении цены в объявлении. В среднем скидка составляла $2000.

Динамика объема предложения остается отрицательной вторую неделю подряд, но на этот раз общее изменение было едва заметным. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 0.1%. При этом «однушек» стало меньше сразу на 2.8%, в других сегментах прослеживался рост предложения.

В Ленинском, Центральном и Московском районах предложение квартир выросло за неделю на 3% и более, в остальных преобладал отток объектов из базы.

Снижение цен преобладало у разных типов квартир. Максимальный темпы снижения зафиксированы у 2-комнатных квартир (-0.4%). «Однушки» оказались единственными, продемонстрировавшими рост (+0.1%).

Лишь в двух районах Минска по итогам недели был отмечен рост цен на квартиры. Во Фрунзенском он составил 0,1%, в Партизанском - 0,5%. Среди районов с отрицательной ценовой динамикой выделялся Первомайский (-1,3%).

Снижение цен продолжает преобладать в микрорайонах Минска.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 809 $/м2 (без изменений), Витебск — 630 $/м2 (-0,1%), Гомель — 632 $/м2 (-0,6%), Гродно — 739 $/м2 (+0,4%), Могилев — 643 $/м2 (-0,7%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0,1%), Солигорск — 886 $/м2 (-0,4%), Молодечно — 738 $/м2 (+0,1%), Жодино — 736 $/м2 (+0,4%), Слуцк — 580 $/м2 (-0,4%).
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