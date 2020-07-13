В 1 полугодии 2020 года в Витебской области количество «самозанятых» граждан увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10% и составило 4185 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляют деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги, репетиторство, реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции.