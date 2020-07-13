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ЭКОНОМИКА РБ
С 20 ИЮЛЯ РАБОТА ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТОВ № 41 И 41Д В СТОЛИЦЕ ИЗМЕНИТСЯ
17:16 13.07.2020
С 20 июля 2020 года на троллейбусном маршруте № 41 будет увеличено количество подвижных единиц особо большой вместимости (сочлененных).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», одновременно приостановится работа дублирующего троллейбусного маршрута № 41Д «ДС Малинина – Запорожская площадь».
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