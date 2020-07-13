Прокуратура Узденского района проверила исполнение законодательства о борьбе с коррупцией и о закупках товаров (работ, услуг) при реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Генпрокуратуре, в работе местного РУП «Узденское ЖКХ» прокурорские работники выявили нарушения.

В частности, в ходе торгов в форме открытого конкурса по выбору подрядной организации на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству станции обезжелезивания воды и реконструкции сетей водоснабжения РУП неправильно произвело оценку предложений участников. И в результате допущенных нарушений победителем торгов необоснованно признана одна из подрядных организаций.

Вовсе без проведения процедуры закупки выбрана подрядная организации для замены трубопроводов теплоснабжения.

Информация о результатах закупки по выбору подрядчика на проектирование объекта по модернизации центральной котельной размещена на официальном сайте Узденского жилищно-коммунального хозяйства с нарушением срока, установленного профильным законодательством.

Кроме того, на предприятии не всегда соблюдали принцип эффективности использования бюджетных средств – достижение целей с использованием минимального объема ресурсов или достижение максимального результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Так, при проведении закупок за счет средств бюджета в ряде случаев должностные лица предприятия применяли методику оценки предложений участников, когда при незначительных отличиях в сроках выполнения работ по объекту победителем становился участник, который предложил более высокую цену.

По итогам проверки прокурор Узденского района Алексей Хоревич внес представление в РУП «Узденское ЖКХ», после рассмотрения которого 5 работников предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. За несоблюдение процедур закупок при строительстве по требованию прокурора 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности.