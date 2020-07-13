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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦТ В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
16:32 13.07.2020
В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области - это БГУ
К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.
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