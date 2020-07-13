В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области - это БГУ

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.