ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПУСТУЮЩИЕ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ НУЖНО ОТДАТЬ ГОРОЖАНАМ ПОД ДАЧИ — ЛУКАШЕНКО


16:20 13.07.2020

Пустующие участки земли в агрогородках и райцентрах необходимо отдать горожанам под дачи. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в рамках поездки по Славгородскому району Могилевской области.

"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - отметил Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
валюта курс
EUR 2.7372
USD 2.4185
RUB 3.4172
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7372 -0.0063
USD 2.4185 -0.0115
RUB 3.4172 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7360 2.7440
USD 2.4200 2.4250
RUB 3.4060 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 80.0000 80.6000
USD/RUB 70.8000 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте