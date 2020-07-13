Пустующие участки земли в агрогородках и райцентрах необходимо отдать горожанам под дачи. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в рамках поездки по Славгородскому району Могилевской области.

"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - отметил Лукашенко.