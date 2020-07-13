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ЭКОНОМИКА РБ
ПУСТУЮЩИЕ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ НУЖНО ОТДАТЬ ГОРОЖАНАМ ПОД ДАЧИ — ЛУКАШЕНКО
16:20 13.07.2020
Пустующие участки земли в агрогородках и райцентрах необходимо отдать горожанам под дачи. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в рамках поездки по Славгородскому району Могилевской области.
"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.
"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - отметил Лукашенко.
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