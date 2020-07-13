Круглый стол «Международные тенденции в сфере управления персоналом» состоится 29 июля в онлайн формате.

В рамках мероприятия эксперты «Делойт», а также ключевые HR-специалисты белорусских компаний расскажут про основные тенденции развития сферы управления персоналом, прокомментируют результаты глобального исследования HR-трендов и раскроют локальную специфику.

Впервые за 10 лет проведения глобального исследования в выборку респондентов были включены представители 55 белорусских компаний, что позволило аналитикам «Делойт» сделать отдельный национальный обзор, результаты которого будут презентованы 29 июля.

10-е юбилейное исследование "Делойт" отражает не только динамику развития HR-трендов за последние 10 лет, но и прогноз в сфере развития персонала до 2030 года, а также важнейшие мегатренды, формирующие будущее работы.

Всего глобально исследование охватило порядка 9 тыс. лидеров бизнес- и HR-направлений из 119 стран мира. Что касается национальных результатов, Беларусь демонстрирует отличный от других стран мира взгляд на наиболее приоритетные направления в развитии персонала.

Так, в топ-3 глобальных приоритета входят вопросы well-being, сопричастности и этики. Белорусские HR-эксперты в свою очередь выделили в качестве самых важных направлений планирование персонала, сопричастность и компенсационные стратегии.

«Делойт» приглашает экспертов в области HR, а также топ-менеджеров компаний принять участие в онлайн круглом столе «Международные тенденции в сфере управления персоналом», где эксперты компании проведут публичную презентацию результатов исследования. Участие бесплатное по предварительной регистрации по email . Прошлогоднее исследование доступно по ссылке.

«Делойт» объединяет свыше 286 тыс. специалистов и на сегодня является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах мира. Эксперты «Делойта» используют свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов.

«Делойт» представлен в странах СНГ 20 офисами, подразделение компании в Республике Беларусь работает 20 лет. «Делойт» — ведущая международная аудиторско-консультационная организация, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования и консультирования по вопросам права и налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих в различных отраслях экономики, а также для государственных органов.