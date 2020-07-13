Сотрудники Могилевской таможни пресекли попытку незаконного перемещения 20 тонн яблок в Хотимском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, при попытке остановить грузовик Volvo, следовавший в направлении белорусско-российской границы с превышением скорости. На неоднократные требования сотрудников таможни остановиться водитель не реагировал.

Проезжая населенный пункт Липовка, гражданин не справился с управлением: автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

В автомобиле находилась партия яблок. Водитель признал, что на товар отсутствуют сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Стоимость фруктов составила 72 тыс. белорусских рублей.

По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

Кроме того, сотрудники ОГАИ Хотимского РОВД в отношении водителя составили административные протоколы по ст.18.14 (невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения), ст.18.21 (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения).