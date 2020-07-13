В ОАО «Белшина» линейка грузовых ЦМК шин пополнилась двумя новыми зимними шинами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, линейка ESCORTERA SNOW пополнилась зимними шинами размера 315/80R22.5 (модель BEL-398) и размера 315/70R22.5 (модель BEL-388): бескамерные радиальные, с металлокордом в каркасе и брекере, с зимним рисунком протектора. Предназначены они для эксплуатации на ведущих осях автомобилей типа МАЗ и грузовых автомобилей аналогичного класса на дорогах в заснеженном и обледенелом состоянии.

Зимний рисунок протектора обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, проходимость автомобиля на зимних дорогах с низким коэффициентом сцепления (лед, укатанный снег). Данные шины имеют специальную маркировку «альпийская горка» (символ 3PMSF снежинка на фоне трёхпиковой горы), которая является Евростандартом зимних шин, и в настоящее время в некоторых странах Европы наличие данной маркировки на грузовых шинах при эксплуатации в зимний период уже является обязательным. На шинах имеется зимний индикатор износа 4.0, который во время эксплуатации покажет, когда шина уже не сможет использоваться далее в качестве зимней.

В настоящее время ОАО «Белшина» осваивает зимние грузовые ЦМК шины данных размеров для эксплуатации на рулевых осях. Предварительные испытания уже закрыты, планируется проведение сертификационных и лабораторно-дорожных испытаний в зимний период 2020-2021 года