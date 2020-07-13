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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ПРЕДЛАГАЕТ КОММУНИКАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ MICROSOFT LYNС ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


15:38 13.07.2020

Оператор МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться к платформе Microsoft Lynс для эффективной удаленной работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она связывает различные способы и устройства коммуникации в один сервис и позволяет в режиме реального времени обмениваться мгновенными сообщениями, делать аудио- и видеозвонки, организовывать веб-конференции вне зависимости от места нахождения сотрудников и типа используемых устройств. Сервис Lynс особенно актуален для организаций с обширной сетью филиалов.

Интерфейс Lynс прост в управлении и позволяет общаться с сотрудниками, клиентами и партнерами везде, где есть доступ к интернету. Во время проведения веб-конференций или вебинаров можно единовременно подключить до 50 участников. Присоединиться к общению можно без установки ПО — по ссылке в браузере. Пользователи коммуникативной платформы могут обмениваться документами, слайдами, использовать веб-доску и предоставлять доступ к своему экрану для редактирования текстов. Сервис свободно интегрируется с офисными продуктами: Microsoft Office, Outlook WebApp и Microsoft Exchange.

Чтобы воспользоваться возможностями Microsoft Lynс, необходимо выбрать один из тарифных планов Lync Standard или Lynс Enterprise, обратившись в контактный центр МТС по номеру 0990 или к сотруднику отдела по работе с ключевыми клиентами.

Применение сервиса Microsoft Lync не предполагает значительных единовременных трат на приобретение дополнительного оборудования и лицензии. Клиент ежемесячно оплачивает доступ к платформе только для необходимого количества пользователей. Масштабируемость и гибкость системы Microsoft Lync также позволяют оптимизировать расходы: чем больше пользователей, тем дешевле стоимость одного подключения.
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