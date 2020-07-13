Потребительские цены в Минской области в июне 2020 года выросли по сравнению с маем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в июне текущего года подорожали по сравнению с маем на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 3,5%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 4,7%.

Цены на непродовольственные товары выросли в июне на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 3,9%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 4,4%.

Стоимость услуг в июне 2020 года по сравнению с маем повысилась незначительно - на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросла на 4,5%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,6%.