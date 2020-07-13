|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,7%
15:11 13.07.2020
Потребительские цены в Минской области в июне 2020 года выросли по сравнению с маем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в июне текущего года подорожали по сравнению с маем на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 3,5%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 4,7%.
Цены на непродовольственные товары выросли в июне на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 3,9%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 4,4%.
Стоимость услуг в июне 2020 года по сравнению с маем повысилась незначительно - на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросла на 4,5%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
Курсы в банках
на 13.07.2020
Конвертация в банках
на 13.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте