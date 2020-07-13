БелГИМ получен патент на полезную модель № 12329 «Эталон единицы длины – метра в области больших длин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, полезная модель относится к геодезии и может использоваться для воспроизведения, хранения и передачи единицы длины – метра в области измерения больших длин с целью обеспечения единства измерений в Беларуси.

В 2019 г. в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016-2020 годы в Беларуси создан национальный эталон единицы длины – метра в области больших длин. Он расположен на лесной просеке в Смолевичском районе. Диапазон значений величины, воспроизводимый эталоном, составляет от 20 до 1 350 м.

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