|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИМ ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ – МЕТРА В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ДЛИН»
14:57 13.07.2020
БелГИМ получен патент на полезную модель № 12329 «Эталон единицы длины – метра в области больших длин».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, полезная модель относится к геодезии и может использоваться для воспроизведения, хранения и передачи единицы длины – метра в области измерения больших длин с целью обеспечения единства измерений в Беларуси.
В 2019 г. в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016-2020 годы в Беларуси создан национальный эталон единицы длины – метра в области больших длин. Он расположен на лесной просеке в Смолевичском районе. Диапазон значений величины, воспроизводимый эталоном, составляет от 20 до 1 350 м.
В настоящее время БелГИМ является правообладателем 18 патентов на объекты интеллектуальной собственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
Курсы в банках
на 13.07.2020
Конвертация в банках
на 13.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте