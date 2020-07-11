В ближайшие три года в Беларуси построят и модернизируют 18 мостов. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в рамках поездки по Славгородскому району Могилевской области.

"Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около $130 млн вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы", - обратился Лукашенко к мостостроителям.

Как сообщает пресс-служба президента, сегодня с участием Лукашенко открыли мост через реку Сож.