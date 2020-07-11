Впервые за последние годы приход лета не ознаменован повышением цен на аренду квартир в Минске, пишет информационный аналитический центр Realt.by.

Для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья, но 2020 год продолжает удивлять и остается непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось, растет пятый месяц подряд. За июнь общее предложение увеличилось на 6,6%, достигнув своего максимального уровня за всю историю наблюдений.

Сильнее всего в июне вырос выбор 3-комнатных квартир (+12,1%).

В прошлые годы июньский спрос на аренду жилья всегда можно было назвать высоким, но на этот раз активность по поиску съемного жилья в Минске выросла за месяц лишь на 2%. По сравнению с июнем 2019 года спрос на аренду квартир в Минске оказался ниже на 20,3%.

Снижение цен на наиболее популярные типы квартир остановилось, «трешки» продолжили дешеветь.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $270 (рост на 0,4%); 2-комнатные квартиры — $344 (без изменений); 3-комнатные квартиры — $438 (снижение на 1,6%).

Инвестиционная привлекательность аренды немного выросла, что было обусловлено снижением цен на квартиры в Минске. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду поднялась на 0,12 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период осталась неизменной.