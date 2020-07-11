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ЭКОНОМИКА РБ
ФСЗН ДО КОНЦА ГОДА ПРИОСТАНОВИЛ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГЕ ОАИС 3.25.02 НОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
13:47 13.07.2020
Фонд социальной защиты населения до конца 2020 года приостановил согласование доступа к электронной услуге общегосударственной автоматизированной информационной системы (код услуги 3.25.02) новым потребителям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступ к услуге приостановлен по техническим причинам.
Услуга доступна только для пользователей, заключивших договоры на оказание услуги ОАИС 3.25.02 до 1 марта 2020 года.
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