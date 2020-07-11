В Министерстве лесного хозяйства новое кадровое назначение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, должность начальника отдела реализации лесопродукции управления производства и реализации продукции занял Виталий Бондаревич.

Представляя нового руководителя, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа подчеркнул, что перед ним стоит немало задач. Прежде всего, это связано с наращиванием объемов производства и расширением рынков сбыта.

"Сегодня мы ставим задачу выйти на конечного потребителя и, соответственно, ищем новые условия поставок, в том числе, начинаем реализовывать продукцию через порты. Это знаковый момент для отрасли - работа вам предстоит интересная. Надеюсь, что вы сможете оправдать оказанное доверие", - отметил министр.

Виталий Бондаревич работает в лесном хозяйстве уже 10 лет. Свою карьеру он начинал в Центральном лесничестве филиала Белорусского государственного технологического университета «Негорельский учебно-опытный лесхоз», где трудился инженером-охотоведом, мастером леса, помощником лесничего. В 2012 году пришел на работу в отдел охотничьего хозяйства Минлесхоза, где и трудился по сей день.