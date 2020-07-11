|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЛЕСХОЗЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСОПРОДУКЦИИ
13:22 13.07.2020
В Министерстве лесного хозяйства новое кадровое назначение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, должность начальника отдела реализации лесопродукции управления производства и реализации продукции занял Виталий Бондаревич.
Представляя нового руководителя, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа подчеркнул, что перед ним стоит немало задач. Прежде всего, это связано с наращиванием объемов производства и расширением рынков сбыта.
"Сегодня мы ставим задачу выйти на конечного потребителя и, соответственно, ищем новые условия поставок, в том числе, начинаем реализовывать продукцию через порты. Это знаковый момент для отрасли - работа вам предстоит интересная. Надеюсь, что вы сможете оправдать оказанное доверие", - отметил министр.
Виталий Бондаревич работает в лесном хозяйстве уже 10 лет. Свою карьеру он начинал в Центральном лесничестве филиала Белорусского государственного технологического университета «Негорельский учебно-опытный лесхоз», где трудился инженером-охотоведом, мастером леса, помощником лесничего. В 2012 году пришел на работу в отдел охотничьего хозяйства Минлесхоза, где и трудился по сей день.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2020
Курсы в банках
на 13.07.2020
Конвертация в банках
на 13.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте