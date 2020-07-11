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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МИНИСТРОВ И ПРЕЗИДИУМА СОВМИНА НА ІІ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
13:05 13.07.2020
Постановлением правительства № 406 от 8 июля 2020 г. утвержден план работы Совета министров и президиума Совмина на ІІ полугодие 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседаниях Совета министров будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Беларуси за январь-июнь 2020 г., за январь-сентябрь 2020 г., а также проекты прогноза социально-экономического развития, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 г.
На заседаниях президиума Совмина будут вынесены вопросы об основных направлениях социально-экономического развития страны до 2025 года, о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021 год.
Наряду с этим планируется обсудить ход выполнения и актуализации Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года, экспорт товаров и услуг, работу по импортозамещению и предложения о повышении ее эффективности, а также принимаемые меры по ускоренному социально-экономическому развитию 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более.
Будут рассмотрены проект Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и подготовленные проекты государственных программ на этот же период.
Коснутся и состояния дел в сельском хозяйстве. В частности, речь пойдет мерах по подготовке сельхозорганизаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2021 году. Также будет рассмотрен ход выполнения поручений по завершению строительства и реконструкции молочнотоварных ферм и свиноводческих комплексов.
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