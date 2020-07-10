Многофункциональные «умные окна» разработали ученые БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, авторами выступили сотрудники лаборатории оптики конденсируемых сред НИИ прикладных физических проблем (НИИ ПФП) им. А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего Валерия Лапаника.

Новация не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Схожая технология применяется только в КНР, но она дороже, уступает белорусскому образцу по надежности, долгосрочности использования.

Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. Светопропускаемость сохраняется при любом состоянии. Управляются «умные окна» переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое.

«Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфоракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи.

Новацию ученых БГУ можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах. Это позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере.

Также специфика «умных окон» позволяет применять их в качестве автомобильного солнцезащитного козырька и табло на панели управления. При попадании солнечного света идет автоматическое затемнение места на козырьке, куда направлен взгляд водителя. Работа этой функции поддерживается за счет электроники, отслеживающей положение глаз, и программного блока управления.

Конкурентными характеристиками окон также являются срок службы более 10 лет, возможность изготовления на гибких подложках, повышенная устойчивость к перепадам температур, экономное потребление электричества.

Область применения «умных окон» может быть расширена за счет использования их внутри офисных помещений, в самолетах и др.