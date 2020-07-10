Руководители, специалисты внешнеэкономических, маркетинговых, финансовых и юридических служб белорусских предприятий приглашаются принять участие в вебинаре "Внешнеэкономические риски субъектов хозяйствования и их минимизация".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, участникам вебинара будут представлены механизмы минимизации различных видов рисков при осуществлении внешнеэкономических операций (правовых, финансово-кредитных, транспортных, таможенных и других), методы прогнозирования и управления внешнеэкономическими рисками.

Лектор – кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса БГЭУ Аркадий Курадовец (преподает учебные курсы "Экономика и управление ВЭД", "Кредитные и расчетные операции во ВЭД", "Таможенно-тарифное регулирование", автор более 40 публикаций по различным аспектам внешнеэкономической деятельности).

Подключение к вебинару состоится 21 июля с 14.00.

Заявки на участие принимаются до 20 июля.

С программой вебинара и условиями участия можно ознакомиться по ссылке.