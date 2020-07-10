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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ОРИЕНТИРУЕТ НА ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
12:09 13.07.2020
Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения.
"До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков", - сказал сегодня Лукашенко в рамках поездки по Славгородскому району Могилевской области.
"Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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