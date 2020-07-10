Запуск завода мелованных и немелованных видов картона в Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» планируют на конец года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время посещения 10 июля филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

По его словам, сейчас на предприятии идет работа по доформированию и докомплектации производственного процесса.

"Все проводится достаточно интенсивно. Надеемся, экспортно ориентированное предприятие с важной импортозамещающей продукцией уже в следующем году вступит в эксплуатацию. В том, что оно будет эффективным, сомнений нет. Эта экологичная упаковка крайне востребована и широко применяется", - уточнил Николай Снопков, которого цитирует сайт правительства.

Реализация инвестпроекта по строительству перспективного предприятия - долгожданное расширение промсектора региона. Из-за многочисленных нарушений сроков выполнения работ, допущенных генеральным подрядчиком, проект не был завершен, как изначально планировалось, в 2015 году. Контракт с генподрядчиком пришлось расторгнуть.

Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, которым предусмотрено привлечение бюджетного займа в размере $83 млн, открыто финансирование.

Как сообщалось, по результатам февральской поездки Александра Лукашенко в Добруш был подписан указ №44. Документом установлены сроки завершения этого инвестиционного проекта: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году. Как заверили на предприятии, график выдерживается.

"Все необходимое для завершения проекта было предусмотрено указом Президента и выделено в полном объеме, преференции предоставлены", - подчеркнул первый Вице-премьер.

Сейчас выполняются строительные и пуско-наладочные работы. На объектах комплекса задействованы 160 человек, прошел аудит австрийской компании.