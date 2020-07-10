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ЭКОНОМИКА РБ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГРУШЕВСКИЙ ПОСАД» БУДЕТ ДОСТРОЕН – МЭР МИНСКА
11:09 13.07.2020
Жилой комплекс «Грушевский Посад» в любом случае будет достроен. Об этом сообщил мэр Минска Анатолий Сивак.
«По возникшей ситуации проведут проверку с участием правоохранительных органов. Решение о возобновлении строительства примут по результатам проверки. Срок – месяц», - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал «Минск. Официально».
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