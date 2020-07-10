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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ НОВЫХ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ СТРОЯТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
10:55 13.07.2020
В Витебской области сейчас строят 10 новых молочно-товарных ферм. До 2025 года в регионе намерены возвести еще около 20 таких комплексов, каждый на 1 тыс. и более голов дойного стада. Об этом сообщил заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов.
Второй современный объект - семенной комплекс с отечественным оборудованием. В год здесь планируют получать около 6,5 тыс. т продукции.
"Это золотой запас аграрной сферы. Здесь будут производить маточные элитные семена", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, посетивший 10 июля Витебскую область.
По сути, комплекс станет и научно-практическим центром, где будут тестировать семена и затем тиражировать их на всю страну.
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