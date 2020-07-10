В Витебской области сейчас строят 10 новых молочно-товарных ферм. До 2025 года в регионе намерены возвести еще около 20 таких комплексов, каждый на 1 тыс. и более голов дойного стада. Об этом сообщил заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов.

Второй современный объект - семенной комплекс с отечественным оборудованием. В год здесь планируют получать около 6,5 тыс. т продукции.

"Это золотой запас аграрной сферы. Здесь будут производить маточные элитные семена", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, посетивший 10 июля Витебскую область.

По сути, комплекс станет и научно-практическим центром, где будут тестировать семена и затем тиражировать их на всю страну.