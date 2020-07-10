В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Минске с 13 июля начнет прием пациентов с травмами, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, 6-я городская клиническая больница. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава.

Напомним, с 29 февраля стационар был полностью перепрофилирован в инфекционный госпиталь. За все время пандемии в 6-й клинической больнице Минска получили медицинскую помощь около 3 тыс. пациентов с COVID-19.

В учреждении прошла санитарная обработка по типу заключительной дезинфекции специалистами сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны. Были очищены Центр хирургии кисти, приемный покой, отделения травматологии детской и взрослой.

Чуть позже в больнице начнется прием на плановые операции.