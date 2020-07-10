Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков предложил продвигать белорусский фарфор на новые мировые рынки нестандартным способом. Предложение было озвучено в ходе посещения 10 июля ЗАО «Добрушский фарфоровый завод».

«В каждом нашем посольстве должен быть фарфор с белорусской символикой. Мы договорились с коллективом завода, что будет отработана концепция дизайна такой посуды, и добрушский фарфор будет представлен в наших дипломатических представительствах. Это хорошая реклама, я считаю, что белорусский фарфор такой же брендовый товар, как белорусский хрусталь. Этот ход позволит в данном случае рассчитывать на экспорт продукции в более премиальном сегменте», - сказал Николай Снопков, которого цитирует сайт правительства.

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» – единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. На предприятии работают более тысячи человек. Более 75% продукции востребовано на внешних рынках. Среди основных экспортеров - Россия, Германия, Польша и Румыния. Изделия добрушских мастеров традиционно пользуются там высоким спросом. Завод всегда находится в стадии переоснащения и поисках новых технологий, современные линии и квалифицированные кадры позволяют конкурировать с крупнейшими европейскими производителями фарфора. Предприятие является лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и «Лучшие товары Республики Беларусь».