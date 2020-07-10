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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ


09:41 13.07.2020

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за июнь 2020 г не индексируются.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, по данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июнь 2020 года к маю составил 100,2%, к январю 2020 года — 102,5%.

«Поскольку индекс потребительских цен за июнь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за июнь 2020 г индексации не подлежат», - отметили в министерстве.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 года в размере 375 рублей в соответствии с постановлением Совмина №582 от 29 августа 2019 г.

В связи с тем, что индекс потребительских цен за июнь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (май 2020 года), денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за июнь 2020 года не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за июнь 2020 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 246 рублей 78 копеек.
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