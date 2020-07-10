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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНО, В БУДУЩЕМ В БЕЛАРУСИ БУДУТ СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ДЛЯ КОРОВ КРАСНОЙ ПОРОДЫ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
09:28 13.07.2020
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин 10 июля ознакомился с финальными пусконаладочными работами на молочном комбинате в Орше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, он также посетил два инновационных объекта РПУП "Устье" НАН Беларуси": молочно-товарный комплекс на 1 тыс. дойных коров с замкнутым циклом и центр для подготовки семян сельскохозяйственных культур.
"Эти объекты важны не только для региона, но и страны. Они все находятся в высокой степени готовности. Например, ферма на 1 тыс. голов. Там собрано все лучшее, что можно внедрить в систему содержания, кормления животных и получения молока. В том числе не имеющий аналогов в нашей стране доильный зал типа "карусель" на 40 коров. Работа комплекса станет уникальным опытом, которым можно будет делиться", - отметил Александр Субботин.
Ученые предложили на ферме выращивать особую породу коровы - красную. Эти животные имеют преимущества: у них молоко большей жирности, они лучше переносят болезни. Кроме того, есть научные публикации, из которых следует, что молоко этих коров могут пить люди с аллергией на лактозу.
"Здесь попробуют разводить красную породу коров. Возможно, в будущем в Беларуси будут создавать отдельные фермы для этих животных", - добавил заместитель премьер-министра.
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