В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в июне 2020 года выросли по сравнению с маем на 0,2%, с начала года - на 3,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,4%, с начала года - на 3,2%. Цены на непродовольственные в июне снизились на 0,2%, с начала года - выросли на 3%.

Тарифы на услуги в июне подорожали на 0,4%, с начала года - на 4,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года - 102,3%.

Власти страны планируют в 2020 году удержать годовую инфляцию в пределах 5%.