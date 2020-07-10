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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА 3,4%
18:00 10.07.2020
В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в июне 2020 года выросли по сравнению с маем на 0,2%, с начала года - на 3,4%.
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,4%, с начала года - на 3,2%. Цены на непродовольственные в июне снизились на 0,2%, с начала года - выросли на 3%.
Тарифы на услуги в июне подорожали на 0,4%, с начала года - на 4,2%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года - 102,3%.
Власти страны планируют в 2020 году удержать годовую инфляцию в пределах 5%.
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