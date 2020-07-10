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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ BR47 ТЫС. ВЫДЕЛЯТ НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ
17:58 10.07.2020
Александр Лукашенко 10 июля подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, денежными премиями общей суммой почти Br47 тыс. будут поощрены 326 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности.
Это победители международных и республиканских состязаний: Международного конкурса экологических проектов (Бразилия, 2019 год), XXVIII Республиканского турнира юных физиков, республиканских конкурсов работ исследовательского характера по различным учебным предметам 2020 года, XXXI Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ, III Белорусской республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, Белорусской студенческой юридической олимпиады 2020 года.
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