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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ УПАЛ НА 21,4%
17:48 10.07.2020
В январе-мае 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 596,4 млн. долларов США, в том числе экспорт – 10 483 млн. долларов, импорт – 12 113,4 млн. долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-мая 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 78,6%, экспорт – 79,5%, импорт – 77,8%.
По итогам января-мая 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 12,2%, импорт – на 12,6%.
Средние цены экспорта снизились на 9,4%, импорта – на 10,9%.
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